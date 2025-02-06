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06 лютого 2025, 15:35

На Харківщині викрили колаборантку: на завдання окупантів вона збирала дані про місцевих жителів

06 лютого 2025, 15:35
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Фото: прокуратура
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Жителька Харківщини за власним бажанням почала працювати з ворогом. Зокрема, вона обійняла "посаду" при псевдоадміністрації

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

50-річну жительку Харківщини обвинувачують в колабораційній діяльності. За даними правоохоронців, під час окупації Куп'янщини жінка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Влітку 2022 року зрадниця обійняла посаду "в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління" у псевдоадміністрації.

Вона також за завданням від росіян збирала паспортні дані місцевих жителів. Зараз зрадниця ховається від правоохоронців. Тому її оголосили в розшук.

"Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна", - підкреслили в прокуратурі.

Також раніше повідомлялося, що у Запорізькій області викрили колаборантку. З'ясувалося, що жінка на тимчасово окупованій території балотувалась від партії диктатора Путіна "Единая Россия". При цьому вона активно співпрацює з окупантами. Зокрема - приймає рішення в їхніх інтересах.

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