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31 січня 2025, 17:58

Правозахисники заявили, що Росія утримує 18 кримських медійників

31 січня 2025, 17:58
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фото: ctrcenter.org
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Росія тримає в неволі 18 кримських журналістів, блогерів. Більшість із них перебуває у російських колоніях

Про це заявила представниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова, передає RegioNews.

За її словами, росіяни навмисно етапують медійників саме у віддалені російські колонії. Усе для того, щоб у них було якомога менше можливості виходити на звʼязок та передавати будь-яку інформацію про себе. А також для того, щоб вони не могли бачитися зі своїми рідними.

Правозахисники продовжують документувати всі факти, пов'язані із переслідуваннями журналістів. Водночас наголошують, що росіяни активніше почали "полювати на цивільних громадян" і контролюються усі дописи в соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому Криму жителя Феодосії засудили до 2,5 років колонії за "заклики вбивати росіян".

Також ми повідомляли, що Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

РФ колонія Крим журналісти переслідування
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