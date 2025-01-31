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Россия держит в неволе 18 крымских журналистов, блоггеров. Большинство из них находятся в русских колониях

Об этом заявила представитель Крымской правозащитной группы Ирина Седова, передает RegioNews.

По ее словам, россияне намеренно этапируют медийщиков именно в отдаленные российские колонии. Все для того, чтобы у них было поменьше возможности выходить на связь и передавать любую информацию о себе. А также для того, чтобы они не могли видеться со своими родными.

Правозащитники продолжают документировать все факты, связанные с преследованиями журналистов. В то же время подчеркивают, что россияне активнее начали "охотиться на гражданских граждан" и контролируются все сообщения в соцсетях.

Напомним, недавно во временно оккупированном Крыму жителя Феодосии приговорили к 2,5 годам колонии за "призывы убивать россиян".

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Куришко на должность постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.