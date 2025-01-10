Окупанти оштрафували кримчанина за "пропаганду ЛГБТ"

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве управління "МВС".

За даними так званої "поліції", "суд" визнав 37-річного чоловіка, який працює укладачем на хлібзаводі у "пропаганді нетрадиційних сексуальних стосунків" у соцмережах.

В російському виданні "Медіазона" зазначили, що пости цього жителя Севастополя виявили оперативники Центру "Е" спільно зі співробітниками прикордонного управління ФСБ з анексованого Криму.

Нагадаємо, 16 червня у Києві вперше за два роки відбувся Марш Рівності. Вулицями столиці з прапорами та плакатами пройшли понад пів тисячі людей. Після завершення заходу відбулася акція противників ЛГБТ.

Раніше повідомлялося, що влада Києва не дозволила проводити Марш Рівності в столичному метро. Із міркувань безпеки організаторів попросили обрати іншу локацію. Перед цим організатори КиївПрайду 2024 повідомили, що 16 червня відбудеться Марш Рівності в київському метро. Вони запевнили, що захід відповідатиме безпековим вимогам та буде узгоджений з органами влади.