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10 января 2025, 15:33

Оккупанты оштрафовали крымчанина за "пропаганду ЛГБТ"

10 января 2025, 15:33
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фото иллюстративное: из открытых источников
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Представители оккупационных властей украинского города Севастополь оштрафовали местного жителя за якобы пропаганду "нетрадиционных" отношений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное управление МВД.

По данным так называемой "полиции", "суд" признал 37-летнего мужчину, работающего составителем на хлебзаводе в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" в соцсетях.

В российском издании "Медиазона" отметили, что посты этого жителя Севастополя обнаружили оперативники Центра "Е" совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ по аннексированному Крыму.

Напомним, 16 июня в Киеве впервые за два года состоялся Марш Равенства. По улицам столицы с флагами и плакатами прошли более полутысячи человек. После завершения мероприятия прошла акция противников ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что власти Киева не разрешили проводить Марш Равенства в столичном метро. Из соображений безопасности устроителей попросили выбрать другую локацию. Перед этим организаторы КиевПрайда 2024 года сообщили, что 16 июня состоится Марш Равенства в киевском метро. Они заверили, что мера будет отвечать требованиям безопасности и будет согласована с органами власти.

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