Оккупанты оштрафовали крымчанина за "пропаганду ЛГБТ"

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное управление МВД.

По данным так называемой "полиции", "суд" признал 37-летнего мужчину, работающего составителем на хлебзаводе в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" в соцсетях.

В российском издании "Медиазона" отметили, что посты этого жителя Севастополя обнаружили оперативники Центра "Е" совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ по аннексированному Крыму.

Напомним, 16 июня в Киеве впервые за два года состоялся Марш Равенства. По улицам столицы с флагами и плакатами прошли более полутысячи человек. После завершения мероприятия прошла акция противников ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что власти Киева не разрешили проводить Марш Равенства в столичном метро. Из соображений безопасности устроителей попросили выбрать другую локацию. Перед этим организаторы КиевПрайда 2024 года сообщили, что 16 июня состоится Марш Равенства в киевском метро. Они заверили, что мера будет отвечать требованиям безопасности и будет согласована с органами власти.