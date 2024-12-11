У Чорному та Азовському морі немає російських кораблів
Станом на ранок 11 грудня у Чорному та Азовському морях не виведено жодного російського корабля
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.
Водночас є російські кораблі у Середземному морі. Так наразі перебувають 6 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети.
У ВМС також повідомляють, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря рух ворожих кораблів не зафіксовано.
Нагадаємо, вранці 10 грудня в акваторії Чорного моря фіксувався один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр".
Росіяни вивели в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"Всі новини »
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