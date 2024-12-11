В Черном и Азовском море нет российских кораблей
По состоянию на утро 11 декабря в Черном и Азовском морях не выведен ни один российский корабль.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.
В то же время есть русские корабли в Средиземном море. Так, сейчас находятся 6 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 41 ракеты.
В ВМС также сообщают, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: до Азовского моря – 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор; к Черному морю движение вражеских кораблей не зафиксировано.
Напомним, утром 10 декабря в акватории Черного моря фиксировался один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр".
Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"Все новости »
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