фото: Офис генпрокурора

Украинские правоохранители сообщили о подозрении археологу российского «Государственного Эрмитажа» за незаконные раскопки на объекте культурного наследия в Керчи в оккупированном Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Россиянину сообщено о подозрении в незаконном проведении поисковых работ на объекте культурного наследия Украины.

Как рассказали в прокуратуре, подозреваемый длительное время работает в сфере исследования археологии и занимает должность заведующего сектором античной археологии в российском "Государственном Эрмитаже".

"После оккупации полуострова и до сих пор, как руководитель "Мирмекийской археологической экспедиции" Эрмитажа, не имея никаких разрешительных документов от компетентных органов Украины, археолог незаконно проводит раскопки на объекте культурного наследия – "Древнем городе Мирмекий" в г. Керчи. Этими действиями подозреваемого фактически осуществляется разрушение охраняемого законом объекта национального значения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в течение 10 лет оккупационная администрация Крыма способствует проведению незаконных археологических раскопок на территории полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры начали использовать заброшенный еще в советское время командный пункт в Севастополе.