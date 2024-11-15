06:51  15 ноября
На Закарпатье 18-летний юноша планировал "подработать" на переправке мужчины в Венгрию
14:07  15 ноября
В ДТП во Львовской области попал автомобиль с военными, есть погибшие
01:05  15 ноября
Убили таксиста и угнали его авто: в Днепре осудили двух братьев
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2024, 13:12

В Украине объявили подозрение российскому археологу из Эрмитажа, который вел раскопки в Крыму

15 ноября 2024, 13:12
Читайте також українською мовою
фото: Офис генпрокурора
Читайте також
українською мовою

Украинские правоохранители сообщили о подозрении археологу российского «Государственного Эрмитажа» за незаконные раскопки на объекте культурного наследия в Керчи в оккупированном Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Россиянину сообщено о подозрении в незаконном проведении поисковых работ на объекте культурного наследия Украины.

Как рассказали в прокуратуре, подозреваемый длительное время работает в сфере исследования археологии и занимает должность заведующего сектором античной археологии в российском "Государственном Эрмитаже".

"После оккупации полуострова и до сих пор, как руководитель "Мирмекийской археологической экспедиции" Эрмитажа, не имея никаких разрешительных документов от компетентных органов Украины, археолог незаконно проводит раскопки на объекте культурного наследия – "Древнем городе Мирмекий" в г. Керчи. Этими действиями подозреваемого фактически осуществляется разрушение охраняемого законом объекта национального значения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в течение 10 лет оккупационная администрация Крыма способствует проведению незаконных археологических раскопок на территории полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры начали использовать заброшенный еще в советское время командный пункт в Севастополе.

Крым Керчь археология археологическая памятка
В ВМС рассказали, есть ли угроза ударов "Калибрами" с моря
14 ноября 2024, 07:25
Подрыв автомобиля с российским офицером в Севастополе является операцией спецслужб Украины, — СМИ
13 ноября 2024, 12:23
В оккупированном Севастополе взорвали автомобиль российского офицера
13 ноября 2024, 10:56
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
На Львовщине грузовик насмерть переехал пешехода: водитель сбежал
15 ноября 2024, 14:15
Пограничники показали, как уничтожили вражеские цели на Запорожском направлении
15 ноября 2024, 14:08
В ДТП во Львовской области попал автомобиль с военными, есть погибшие
15 ноября 2024, 14:07
Суд избрал наказание для чиновника мэрии Ивано-Франковска, устроившего пьяное ДТП
15 ноября 2024, 13:53
В Ровенской области разоблачили трех копателей янтаря: у них нашли оружие и наркотики
15 ноября 2024, 13:44
В Николаевской области два человека отравились грибами
15 ноября 2024, 13:01
Двое полицейских на Прикарпатье организовали наркобизнес: за них взялось ГБР
15 ноября 2024, 12:49
Три человека в Винницкой области погибли в пожарах из-за небрежности с приборами отопления
15 ноября 2024, 12:28
В Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком: погиб мужчина
15 ноября 2024, 12:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »