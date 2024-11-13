Росіяни посилюють грабунок фермерів на ТОТ Херсонщини, – ЦНС

фото: ЦНС

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські окупанти починають примусово відбирати у фермерів не лише зерно, а й овочі

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що з нового року окупанти запускають чергового "держзакупівельного оператора", який змусить фермерів здавати весь врожай за фіксованими цінами, значно нижчими за ринкові.

"Вирощене українцями через схеми, пов'язані з колаборантами, буде продаватись за повну ціну, а різниця осідатиме в кишенях зрадників", – йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що фермери, позбавлені прибутку, стають залежними від дотацій, котрі використовують як інструмент контролю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни проводять масштабну "інвентаризацію" неоформленої нерухомості на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.