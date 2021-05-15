10:41  15 мая
В Украине почти 7 тысяч новых случаев COVID-19
12:43  15 мая
Черкасская область снова перешла в "оранжевую" зону карантина
10:04  15 мая
Сутки в ООС: боевики 11 раз сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
15 мая 2021, 12:10 118

На Луганщине пьяный водитель наехал на подростков, есть погибший

15 мая 2021, 12:10 118
Читайте також українською мовою
Еще три человека травмировались
Еще три человека травмировались
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Луганщине, вблизи города Сватово, пьяный водитель наехал на четырех подростков, в результате чего погиб 14-летний парень, еще трое получили переломы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Луганской области.

ДТП произошло поздно вечером 14 мая в селе Мостки, на улице Покровской, недалеко от дома 58. В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков - 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки - госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителя автомобиля задержали.

Напомним, недавно на Ровенщине погибла семья с малолетним ребенком.

Украина ДТП полиция авария Луганская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua