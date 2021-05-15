На Луганщине пьяный водитель наехал на подростков, есть погибший

Еще три человека травмировались

Еще три человека травмировались

Фото из открытых источников

На Луганщине, вблизи города Сватово, пьяный водитель наехал на четырех подростков, в результате чего погиб 14-летний парень, еще трое получили переломы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Луганской области.

ДТП произошло поздно вечером 14 мая в селе Мостки, на улице Покровской, недалеко от дома 58. В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков - 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки - госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителя автомобиля задержали.

Напомним, недавно на Ровенщине погибла семья с малолетним ребенком.