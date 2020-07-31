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31 липня 2020, 11:24 10

В окупованому Криму мікроавтобус протаранив "КамАЗ": загинули дев'ять осіб

31 липня 2020, 11:24 10
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За попередніми даними, водій мікроавтобуса заснув за кермом
За попередніми даними, водій мікроавтобуса заснув за кермом
Фото: twitter.com/CrimeaUA1
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В Криму мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ" в Білогірському районі на трасі "Таврида". В результаті інциденту дев'ять осіб загинули, у тому числі і водій мікроавтобуса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом. На момент аварії у мікроавтобусі перебувало 18 осіб.

Різні травми отримали сім осіб, серед яких двоє дітей і вагітна жінка", - йдеться в повідомленні.

Стан вагітної оцінюється як середньої тяжкості. Всіх постраждалих госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині водій вантажівки влаштував смертельний наїзд на пішоходів.

Крим автобус ДТП авто діти жертва
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