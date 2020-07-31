В окупованому Криму мікроавтобус протаранив "КамАЗ": загинули дев'ять осіб
В Криму мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ" в Білогірському районі на трасі "Таврида". В результаті інциденту дев'ять осіб загинули, у тому числі і водій мікроавтобуса.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
За попередньою інформацією, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом. На момент аварії у мікроавтобусі перебувало 18 осіб.
Різні травми отримали сім осіб, серед яких двоє дітей і вагітна жінка", - йдеться в повідомленні.
Стан вагітної оцінюється як середньої тяжкості. Всіх постраждалих госпіталізували.
"Таврида", которую в Крыму назвали "трассой смерти", унесла жизни сразу 8 человек - водителя и пассажиров микроавтобуса, который, нарушив госграницу Украины, ехал из Краснодара в Севастополь (рейсовый). Столкновение микроавтобуса с грузовиком произошло утром в районе Белогорска pic.twitter.com/0f32KP626J— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 31, 2020
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині водій вантажівки влаштував смертельний наїзд на пішоходів.