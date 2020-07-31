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31 июля 2020, 11:24 9

В оккупированном Крыму микроавтобус протаранил "КамАЗ": погибли девять человек

31 июля 2020, 11:24 9
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По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем
По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем
Фото: twitter.com/CrimeaUA1
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В Крыму микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ" в Белогорском районе на трассе "Таврида". В результате инцидента девять человек погибли, в том числе и водитель микроавтобуса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель заснул за рулем. На момент аварии в микроавтобусе находилось 18 человек.

Различные травмы получили семь человек, среди которых двое детей и беременная женщина", - говорится в сообщении.

Состояние беременной оценивается как средней тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине водитель грузовика устроил смертельный наезд на пешеходов.

Крым автобус ДТП авто дети жертва
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