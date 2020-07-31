В оккупированном Крыму микроавтобус протаранил "КамАЗ": погибли девять человек

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем

Фото: twitter.com/CrimeaUA1

В Крыму микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ" в Белогорском районе на трассе "Таврида". В результате инцидента девять человек погибли, в том числе и водитель микроавтобуса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель заснул за рулем. На момент аварии в микроавтобусе находилось 18 человек.

Различные травмы получили семь человек, среди которых двое детей и беременная женщина", - говорится в сообщении.

Состояние беременной оценивается как средней тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Крым. Количество погибших в ДТП на трассе смерти увеличилось до 9. В больнице скончалась еще одна пострадавшая. "По предварительным данным, водитель микроавтобуса, курсирующего из Краснодара в Севастополь, уснул за рулем и врезался в стоящий Камаз" https://t.co/nC2qyHv581 2/2 pic.twitter.com/Op4Dr6kj4q — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 31, 2020

Ранее сообщалось, что на Николаевщине водитель грузовика устроил смертельный наезд на пешеходов.