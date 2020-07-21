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21 липня 2020, 10:42 7

Президент проти відновлення подачі води в Крим - нардеп

21 липня 2020, 10:42 7
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Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Росією Крим
Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Росією Крим
Фото: з відкритих джерел
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Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко запевняє, що президент Володимир Зеленський проти того, щоб відновити постачання дніпровської води в окупований Крим.

Про це він написав у себе в Facebook, повідомляє RegioNews.

Я проти", - так лаконічно президент Зеленський тільки що відповів на моє запитання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", - пише Яременко.

В коментарях Яременка також запитали про думку президента щодо виступів артистів в Україні, які виступали на окупованому півострові.

На питання нардеп відповів: "Я б ніколи не поставив президенту це питання. Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента".

Нагадаємо, до 2014 року прісна вода в Крим поставлялася з материка. Але з моменту початку окупації півострова поставки були припинені.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський та його команда за перший рік роботи виконали близько 20% передвиборчих обіцянок.

Володимир Зеленський вода Крим окупанти президент
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