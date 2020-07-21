Президент против возобновления подачи воды в Крым - нардеп

Зеленский не поддерживает идею возобновления подачи воды в оккупированный Россией Крым

Зеленский не поддерживает идею возобновления подачи воды в оккупированный Россией Крым

Фото: из открытых источников

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко уверяет, что президент Владимир Зеленский против того, чтобы возобновить снабжение днепровской воды в оккупированный Крым.

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает RegioNews.

Я против", - так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к восстановлению водоснабжения в оккупированный Крым", - пишет Яременко.

В комментариях Яременко также спросили о мнении президента относительно выступлений артистов в Украине, которые выступали на оккупированном полуострове.

На вопрос нардеп ответил: "Я бы никогда не поставил президенту этот вопрос. Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента".

Напомним, до 2014 года пресная вода в Крым поставлялась с материка. Но с момента начала оккупации полуострова поставки были прекращены.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и его команда за первый год работы выполнили около 20% предвыборных обещаний.