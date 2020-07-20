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20 липня 2020, 14:53 1

На окупованих територіях України знаходяться близько 120 політв'язнів

20 липня 2020, 14:53 1
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Окупація українських територій триває вже 6 років
Окупація українських територій триває вже 6 років
Фото: з відкритих джерел
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Кількість людей, яких окупанти позбавили волі за політичними мотивами наблизилося до 120.

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Турецькою Республікою Рустем Умєров.

Окупація в Криму і на сході України триває вже 6 років. Число політв'язнів наблизилося до 120, а кількість дітей без батька досягла 200. Я не думаю, що це закінчиться. Це триває як психологічна атака на наші сім'ї, наших літніх людей і наших дітей", - заявив Умєров.

Нардеп також зазначив, що Україна зверталася до Туреччини з проханням посприяти звільненню політичних в'язнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що родичі українських політв'язнів Кремля пікетували під Офісом президента.

РФ війна ув'язнені окупація діти
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