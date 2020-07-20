На окупованих територіях України знаходяться близько 120 політв'язнів

Окупація українських територій триває вже 6 років

Окупація українських територій триває вже 6 років

Фото: з відкритих джерел

Кількість людей, яких окупанти позбавили волі за політичними мотивами наблизилося до 120.

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Турецькою Республікою Рустем Умєров.

Окупація в Криму і на сході України триває вже 6 років. Число політв'язнів наблизилося до 120, а кількість дітей без батька досягла 200. Я не думаю, що це закінчиться. Це триває як психологічна атака на наші сім'ї, наших літніх людей і наших дітей", - заявив Умєров.

Нардеп також зазначив, що Україна зверталася до Туреччини з проханням посприяти звільненню політичних в'язнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що родичі українських політв'язнів Кремля пікетували під Офісом президента.