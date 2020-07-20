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20 июля 2020, 14:53 1

На оккупированных территориях Украины находятся около 120 политзаключенных

20 июля 2020, 14:53 1
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Оккупация украинских территорий продолжается уже 6 лет
Оккупация украинских территорий продолжается уже 6 лет
Фото: из открытых источников
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Количество людей, которых оккупанты лишили свободы по политическим мотивам приблизилось к 120.

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат, сопредседатель группы межпарламентских связей с Турецкой Республикой Рустем Умеров.

Оккупация в Крыму и на востоке Украины продолжается уже 6 лет. Число политзаключенных приблизилось к 120, а количество детей без отца достигло 200. Я не думаю, что это закончится. Это продолжается как психологическая атака на наши семьи, наших стариков и наших детей", - заявил Умеров.

Нардеп также отметил, что Украина обращалась к Турции с просьбой посодействовать освобождению политических заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали под Офисом президента.

РФ война заключенные оккупация дети
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