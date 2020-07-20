На оккупированных территориях Украины находятся около 120 политзаключенных

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат, сопредседатель группы межпарламентских связей с Турецкой Республикой Рустем Умеров.

Оккупация в Крыму и на востоке Украины продолжается уже 6 лет. Число политзаключенных приблизилось к 120, а количество детей без отца достигло 200. Я не думаю, что это закончится. Это продолжается как психологическая атака на наши семьи, наших стариков и наших детей", - заявил Умеров.