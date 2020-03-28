Фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в російські колонії

Фігуранти першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" доставлені в виправні колонії міста Салават у російському Башкортостані для відбування покарання згідно з вироком суду

Фото: Радіо Свобода

Фігуранти першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" доставлені в виправні колонії міста Салават у російському Башкортостані для відбування покарання згідно з вироком суду

Про це повідомляють на сторінці громадської ініціативи "Кримська солідарність" у Facebook, пише RegioNews.

"Я відвідав обидві колонії і зустрівся з чотирма з п'яти фігурантів "першої сімферопольської групи", - написав адвокат Айзат Ішимгулов.

"Спочатку я відвідав ФКУ ІК-2. Там перебувають двоє кримчан. Айдер Саледінов прибув до ІК-2 20 лютого 2019 року зі СІ-1 (слідчого ізолятора) Уфи. 7 березня 2019 року в цю ж колонію етапували Теймура Абдуллаєва. Потім я попрямував до ФКУ ІК-16. Там теж вдалося зустрітися з двома кримчанами. Еміль Джемаденов прибув до ІК-16 з СІ-1 Уфи 15 лютого. Сюди ж був доставлений Узеїр Абдуллаєв, брат Теймура. З Рустемом Ісмаїловим поки зустрітися не вдалося. У ФКУ ІК-16 його немає", – розповів адвокат.

На даний момент відсутнє офіційне підтвердження цієї інформації від відповідних відомств Росії.

ФИГУРАНТЫ ПЕРВОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ГРУППЫ ЭТАПИРОВАНЫ В КОЛОНИИ БАШКОРТОСТАНА Фигуранты первой симферопольской группы... Опубліковано Крымская солидарность Субота, 28 березня 2020 р.

Раніше уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова заявила, що знущання окупаційної влади в так званих судах "Республіки Крим" над кримськими татарами – тривають.

Читайте також: В Росії і окупованому нею Криму продовжили термін утримання під вартою фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" про так званий тероризм.