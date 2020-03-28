Фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в російські колонії
Про це повідомляють на сторінці громадської ініціативи "Кримська солідарність" у Facebook, пише RegioNews.
"Я відвідав обидві колонії і зустрівся з чотирма з п'яти фігурантів "першої сімферопольської групи", - написав адвокат Айзат Ішимгулов.
"Спочатку я відвідав ФКУ ІК-2. Там перебувають двоє кримчан. Айдер Саледінов прибув до ІК-2 20 лютого 2019 року зі СІ-1 (слідчого ізолятора) Уфи. 7 березня 2019 року в цю ж колонію етапували Теймура Абдуллаєва. Потім я попрямував до ФКУ ІК-16. Там теж вдалося зустрітися з двома кримчанами. Еміль Джемаденов прибув до ІК-16 з СІ-1 Уфи 15 лютого. Сюди ж був доставлений Узеїр Абдуллаєв, брат Теймура. З Рустемом Ісмаїловим поки зустрітися не вдалося. У ФКУ ІК-16 його немає", – розповів адвокат.
На даний момент відсутнє офіційне підтвердження цієї інформації від відповідних відомств Росії.
ФИГУРАНТЫ ПЕРВОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ГРУППЫ ЭТАПИРОВАНЫ В КОЛОНИИ БАШКОРТОСТАНА Фигуранты первой симферопольской группы...Опубліковано Крымская солидарность Субота, 28 березня 2020 р.
Раніше уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова заявила, що знущання окупаційної влади в так званих судах "Республіки Крим" над кримськими татарами – тривають.
Читайте також: В Росії і окупованому нею Криму продовжили термін утримання під вартою фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" про так званий тероризм.
- 13:37 28 березня Фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в російські колонії
- 13:12 28 березня Сергія Наєва призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
- 13:00 28 березня Нардепка Ганна Скороход захворіла СOVID-19
- 12:36 28 березня "Закритий кордон" можна перетнути пішки або автівкою
- 12:18 28 березня На Тернопільщині на коронавірус захворів 21 медик
- 12:01 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:01 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 11:53 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 20:01 22 березня Як Андрій Герус за російські гроші бореться проти своєї країни