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Окупанти заявляють про більше тисячі осіб у лікарнях Криму з пневмонією
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27 березня 2020, 08:12 24

Окупанти заявляють про більше тисячі осіб у лікарнях Криму з пневмонією

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27 березня 2020, 08:12 24
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У лікарнях окупованого Росією Криму з діагнозом "пневмонія" перебувають більше однієї тисячі осіб
Фото: krymr.com
У лікарнях окупованого Росією Криму з діагнозом "пневмонія" перебувають більше однієї тисячі осіб

Як передає RegioNews, посилаючись на Крим.Реалії, про це повідомив так званий "міністр охорони здоров'я Криму" Ігор Чемоданов.

"У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією – 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість", - сказав він.

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Нагадаємо, станом на 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


коронавірус Крим ушпиталення окупанти
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