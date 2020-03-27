Окупанти заявляють про більше тисячі осіб у лікарнях Криму з пневмонією
У лікарнях окупованого Росією Криму з діагнозом "пневмонія" перебувають більше однієї тисячі осіб
У лікарнях окупованого Росією Криму з діагнозом "пневмонія" перебувають більше однієї тисячі осіб
Як передає RegioNews, посилаючись на Крим.Реалії, про це повідомив так званий "міністр охорони здоров'я Криму" Ігор Чемоданов.
"У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією – 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість", - сказав він.
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Нагадаємо, станом на 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.
МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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