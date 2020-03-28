Фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в российские колонии
Об этом сообщается на странице общественной инициативы "Крымская солидарность" в Facebook, пишет RegioNews.
"Я посетил обе колонии и встретился с четырьмя из пяти фигурантов "первой симферопольской группы", - написал адвокат Айзат Ишимгулов.
"Сначала я посетил ФКУ ИК-2. Там находятся двое крымчан. Айдер Салединов прибыл в ИК-2 20 февраля 2019 с СИ-1 (СИЗО) Уфы. 7 марта 2019 в эту же колонию этапировали Теймура Абдуллаева. Затем я направился к ФКУ ИК-16. Там тоже удалось встретиться с двумя крымчанами. Эмиль Джемаденов прибыл в ИК-16 с СИ-1 Уфы 15 февраля. Сюда же был доставлен Узеир Абдуллаев, брат Теймура. С Рустемом Исмаиловым пока встретиться не удалось. В ФКУ ИК-16 его нет", - рассказал адвокат.
На данный момент отсутствует официальное подтверждение этой информации от соответствующих ведомств России.
ФИГУРАНТЫ ПЕРВОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ГРУППЫ ЭТАПИРОВАНЫ В КОЛОНИИ БАШКОРТОСТАНА Фигуранты первой симферопольской группы...Опубліковано Крымская солидарность Субота, 28 березня 2020 р.
Ранее уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова заявила, что издевательства оккупационной власти в так называемых судах "Республики Крым" над крымскими татарами – продолжаются.
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