Фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в российские колонии

Фигуранты первой симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" доставлены в исправительные колонии города Салават в российском Башкортостане для отбывания наказания по приговору суда

Фото: Радио Свобода

Фигуранты первой симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" доставлены в исправительные колонии города Салават в российском Башкортостане для отбывания наказания по приговору суда

Об этом сообщается на странице общественной инициативы "Крымская солидарность" в Facebook, пишет RegioNews.

"Я посетил обе колонии и встретился с четырьмя из пяти фигурантов "первой симферопольской группы", - написал адвокат Айзат Ишимгулов.

"Сначала я посетил ФКУ ИК-2. Там находятся двое крымчан. Айдер Салединов прибыл в ИК-2 20 февраля 2019 с СИ-1 (СИЗО) Уфы. 7 марта 2019 в эту же колонию этапировали Теймура Абдуллаева. Затем я направился к ФКУ ИК-16. Там тоже удалось встретиться с двумя крымчанами. Эмиль Джемаденов прибыл в ИК-16 с СИ-1 Уфы 15 февраля. Сюда же был доставлен Узеир Абдуллаев, брат Теймура. С Рустемом Исмаиловым пока встретиться не удалось. В ФКУ ИК-16 его нет", - рассказал адвокат.

На данный момент отсутствует официальное подтверждение этой информации от соответствующих ведомств России.

ФИГУРАНТЫ ПЕРВОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ГРУППЫ ЭТАПИРОВАНЫ В КОЛОНИИ БАШКОРТОСТАНА Фигуранты первой симферопольской группы... Опубліковано Крымская солидарность Субота, 28 березня 2020 р.

Ранее уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова заявила, что издевательства оккупационной власти в так называемых судах "Республики Крым" над крымскими татарами – продолжаются.

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