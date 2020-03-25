Кримськотатарським ув'язненим продовжили арешт до червня

24 березня Ростовський обласний суд задовольнив клопотання слідчого щодо подальшого утримання під вартою вісьмох обвинувачених до 14 червня, раніше десятьох затриманих спіткала та ж доля - їм продовжили термін утримання під вартою до 15 червня

Фото: Facebook

24 березня Ростовський обласний суд задовольнив клопотання слідчого щодо подальшого утримання під вартою вісьмох обвинувачених до 14 червня, раніше десятьох затриманих спіткала та ж доля - їм продовжили термін утримання під вартою до 15 червня

Про це повідомляється на сторінці "Кримська солідарність" у Facebook, передає RegioNews. В Росії і окупованому нею Криму продовжили термін утримання під вартою фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" про так званий тероризм. Як повідомляється, Ростовський обласний суд постановив, що Руслан Сулейманов, Асан Яник, Сейран Муртаза, Іззет Абдуллаєв, Ерфан Османов, Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Карімов і Яким Бекіров перебуватимуть в слідчому ізоляторі до 14 червня. Самі затримані в залі суду заявили, що проти них не надані докази. Крім того, раніше рішенням "Верховного суду" окупованого Криму, Рустем Шейхалієв, Риза Ізєтов, Сервет Газієв, Яшар Муєдінов, Шабан Умеров, Меджі Абдурахманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров, Раїма Айвазов і Ремзі Бекіров перебуватимуть в СІЗО до 15 червня 2020 року. Варто зазначити, що мова йде про затриманих татарах 27 марата минулого року. Тоді в результаті облави ФСБ на кримських татар у Криму були затримані 20 осіб за підозрою в причетності до організації "Хізб ут-Тахрір". 28 березня стало відомо про затримання в Ростові-на-Дону ще трьох кримських татар, у чиїх будинках на півострові окупанти напередодні провели обшуки. Пізніше "Київський райсуд" Сімферополя заарештував всіх 23 кримських татар. Деяких етапували в РФ, деякі утримуються в кримських СІЗО. Раніше уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова заявила, що знущання окупаційної влади в так званих судах "Республіки Крим" над кримськими татарами – тривають.

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