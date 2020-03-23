В МИД Украины выразили протест России из-за угрозы здоровью политузника Мустафаева
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МИДа.
"В последние дни у Сервера держится высокая температура, наблюдается сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле. Учитывая пандемию коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, это тревожные симптомы, которые игнорируются российской стороной", – подчеркнули в сообщении.
В ведомстве утверждают, что Россия сознательно пренебрегает тяжелым состоянием здоровья гражданина Украины и пытается его скрыть. Сообщается, что МИД настаивает на немедленном проведении медицинского обследования Мустафаева в специализированном медицинском учреждении в соответствии с международными стандартами, в том числе, с целью исключения возможности его заражения короновирусные инфекцией COVID-19 и для обеспечения ему квалифицированной врачебной помощи в условиях места несвободы.
Ранее сообщалось, что визиты президента России Владимира Путина в аннексированный Крым являются "признаком неуверенности", считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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