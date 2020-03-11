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11 марта 2020, 17:24

Обыски у крымских татар: задержанным приписывают участие в "Хизб ут-Тахрир"

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11 марта 2020, 17:24
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Четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам вменяют участие в "Хизб ут-Тахрир"
Фото: скрин с видео
Четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам вменяют участие в "Хизб ут-Тахрир"

Об этом адвокат Эмиль Курбединов сообщил активистам общественной организации "Крымская солидарность", передает RegioNews

Так, задерживали пятерых человек, но Энвера Мустафаева после обыска доставили в ФСБ и допросили в качестве свидетеля, потом его отпустили.

Комментируя задержание Османа Сейтумерова, адвокат Эмиль Курбединов сообщил что его и троих остальных подозревают в участии в организации, признанной террористической в России – "Хизб ут-Тахрир".

"Могу сказать, что он (Осман Сейтумеров, - ред.) подозревается по части второй статьи 205.5 уже всем известной за эти годы – участие в организации, признанной террористической. Речь идет о "Хизб ут-Тахрир". Я два часа прождал и лишь в конце обыска меня допустили. Мы считаем, что обыски проводились с нарушениями", – сказал адвокат.

Напомним, что российские силовики утром 11 марта в домах крымских татар провели ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России. Провели семь обысков, задержаны пятеро человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

В рамках обысков силовики пришли в дом журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, который с 2017 года проживает на материковой части Украины. Журналист сообщил, что силовики искали оружие и литературу.

Прокуратура и Нацполиция АР Крым и Севастополя начали уголовное производство из-за обысков.

Справка: партия исламского освобождения ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") во многих странах признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации – устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.


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