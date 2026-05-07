07 травня 2026, 11:06

На Дніпропетровщині військовий побив побратима перед строєм та втік: його затримали

Фото: ДБР
На Кіровоградщині затримали військовослужбовця однієї з частин, що дислокується в Дніпропетровській області, який жорстоко побив побратима під час шикування

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався 1 травня.

Військовий самовільно організував показове шикування особового складу, під час якого вивів одного з бійців і почав його бити. Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв'язав йому руки пластиковими стяжками та продовжив побиття.

Спроби інших військових зупинити насильство він ігнорував та наказав одному з них знімати події на телефон. Після інциденту потерпілого госпіталізували, його стан наразі оцінюється як задовільний.

Після побиття фігурант самовільно залишив місце дислокації та кілька днів переховувався від правоохоронців. Згодом його місцеперебування встановили та затримали.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за статтями про катування, дезертирство та порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в мережі розповсюдилось відео, на якому ніби-то командир 155 ОМБР перед строєм однієї з військових частин б'є військовослужбовця. Це викликало неабиякий резонанс в соцмережах.

В Сухопутних військах ЗСУ заперечили той факт, що фігурантом відео є саме командир 155 ОМБР і обіцяють провести службове розслідування.

Згодом у Військовій службі правопорядку повідомили, що причетний до побиття солдат – оператор БпЛА одного з підрозділів. Після скоєння правопорушення він самовільно залишив територію військової частини.

