На Кіровоградщині відкрили вогонь у міській раді: є поранені

Фото з відкритих джерел

Інцидент стався у приміщенні Світловодської міської ради в Кіровоградській області. Внаслідок стрілянини двоє людей дістали поранення

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За словами речниці поліції області Оксани Ковтуненко, попередньо, стався конфлікт між працівниками міської ради. Під час сварки один із присутніх здійснив постріли. Двоє людей дістали поранення, їх госпіталізували.

Відомо, що на місці працюють правоохоронці.

За словами секретаря міськради Максима Бакуменка, наразі працівників міськради евакуювали.

Як повідомляє ТСН, попередньо, вогонь відкрив заступник міського голови Сергій Савич. Це сталось у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни.

Також у мережі поширюють відео з місця стрілянини:

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік відкрив вогонь з автомата біля багатоповерхівок.