У Тернополі школярка з ножем напала на однокласницю: уламок ножа лишився в тілі

Інцидент стався у Тернополі в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ". Школярка завдала ножем удару однокласниці

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

27 квітня поліцейським повідомили, що 15-річна дівчинка завдала однокласниці удар ножем. Постраждалу госпіталізували до реанімації. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі підлітка.

Правоохоронці вже встановлюють всі обставини. Розпочате кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "замах на вбивство".

"Правоохоронці закликають батьків приділяти більше уваги емоційному стану дітей та їхньому колу спілкування, а також вчасно реагувати на конфліктні ситуації, щоб запобігти подібним випадкам", - закликають поліцейські.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті учень 9 класу ліцею в Чопі здійснив кілька пострілів у школі, поранивши однокласника. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.