27 квітня 2026, 18:55

У Тернополі школярка з ножем напала на однокласницю: уламок ножа лишився в тілі

Фото: Національна поліція
Інцидент стався у Тернополі в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ". Школярка завдала ножем удару однокласниці

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

27 квітня поліцейським повідомили, що 15-річна дівчинка завдала однокласниці удар ножем. Постраждалу госпіталізували до реанімації. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі підлітка.

Правоохоронці вже встановлюють всі обставини. Розпочате кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "замах на вбивство".

"Правоохоронці закликають батьків приділяти більше уваги емоційному стану дітей та їхньому колу спілкування, а також вчасно реагувати на конфліктні ситуації, щоб запобігти подібним випадкам", - закликають поліцейські.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті учень 9 класу ліцею в Чопі здійснив кілька пострілів у школі, поранивши однокласника. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
