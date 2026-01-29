Фото: Національна поліція України

Після майже п’яти місяців у розшуку поліція затримала чоловіка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень жителю Рівного

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Рівненські поліцейські затримали 25-річного уродженця Івано-Франківської області, який понад п’ять місяців переховувався від слідства після завдання тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю. Затримання відбулося завдяки спільним діям карного розшуку Рівненського РУП та поліцейських із Коломиї.

Затримання підозрюваного у Коломиї

Інцидент стався 7 вересня на вулиці Коперника у Рівному. На першому поверсі під’їзду правоохоронці виявили 32-річного чоловіка з травмами та закривавлену сумку нападника, який утік із місця події. Потерпілого госпіталізували, він наразі проходить реабілітацію.

Під час розслідування поліцейські встановили, що підозрюваний переховувався у Коломиї та міг пересуватися на певному транспортному засобі. Учора правоохоронці зупинили легковик, де він знаходився як пасажир. Чоловік назвав неправдиві дані та намагався втекти, але був затриманий на місці.

Потерпілого госпіталізували для лікування

Слідчі повідомили йому про підозру за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень. Рівненський суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб.

