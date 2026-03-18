Українські прикордонники показали, як знищують ворожі безпілотники

Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» виявляють і знищують на Південно-Слобожанському напрямку різноманітні ворожі цілі, зокрема і дрони

Днями оператори-прикордонники знайшли та вразили одного "ждуна" та одного розвідувально-ударного безпілотника противника.

Також під час бойового чергування було перетворено на брухт ворожі транспортні засоби та міномет.

Раніше бійці Державної прикордонної служби показали, як знищують росіян на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Відповідний відеоролик опублікували на офіційному сайті відомства.