19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
17:35  29 січня
На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 18:01

На Вінниччині під кригою загинув 64-річний чоловік: з ним був 17-річний син

29 січня 2026, 18:01
Фото: ДСНС Вінничини
На річці Південний Буг рятувальники проводять пошукові роботи після надзвичайної події на льоду, внаслідок якої одна людина не повернулася додому

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У Вінницькій області сталася смертельна подія на водоймі. У місті Ладижин на річці Південний Буг під час перебування на льоду загинув 64-річний чоловік. Інцидент трапився вдень, коли він разом із 17-річним сином вирушив на риболовлю.

За попередніми даними, крига на річці виявилася надто тонкою і не витримала ваги людей. Обоє опинилися у крижаній воді. Підліток намагався допомогти батькові вибратися, однак чоловік зник під водою. Юнакові вдалося самостійно дістатися берега та повідомити про подію.

До проведення пошуково-рятувальних робіт залучили водолазів ДСНС. Фахівці обстежують акваторію річки та прилеглу територію. Обставини трагедії встановлюють, також з’ясовується, чи були дотримані правила безпеки під час перебування на льоду.

Рятувальники наголошують, що за нестійких погодних умов вихід на лід становить серйозну загрозу для життя. Через коливання температури лід втрачає міцність навіть на вигляд безпечних ділянках водойм. Громадян закликають утриматися від риболовлі та прогулянок замерзлими річками і озерами, щоб уникнути подібних випадків.

Раніше повідомлялося, на річці Дніпро в Оболонському районі Києва біля парку "Наталка" під лід провалився чоловік, який катався на скайсерфінгу.

