15:39  18 березня
В Україну йде похолодання зі снігом
12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
18 березня 2026, 19:35

На Київщині агресивний чоловік розніс зупинку громадського транспорту

Фото: Нацполіція
Це сталось в місті Васильків. Там правоохоронцям повідомили, що невідомий чоловік бʼє скляну зупинку

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

За допомогою відео з камер відеоспостереження поліцейські встановили особу правопорушника. Виявилось, що це був 34-річний місцевий житель. Чоловік був у п'яному стані та вирішив розбити рукою скляну зупинку. Під час затримання він поводився агресивно та чинив непокору.

"Правоохоронці склали відносно порушника адміністративні матеріали за фактом дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського та появі у громадських місцях у п'яному вигляді (ст. 173, ст. 185 та ч. 1 ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Адміністративні матеріали буде скеровано на розгляд до суду для прийняття рішення згідно з чинним законодавством", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Києві чоловік накинувся на сестру із ножем. Під час конфлікту він тричі вдарив ним жінці у шию, а також поранив їй руку. Після цього просто пішов і не надавав їй допомоги. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

поліція хуліганство Київська область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
