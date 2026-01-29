На Кіровоградщині внаслідок ДТП одна людина загинула, інша – травмована

Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На дорозі зіткнулися два легкових автомобілі. Рятувальники за допомогою електроінструменту деблокували з аварійного авто 48-річну травмовану жінку та передали її медикам.

Інший учасник ДТП – 39-річний чоловік – загинув. Його тіло рятувальники деблокували з пошкодженого авто.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 28 січня на Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево. Рятувальники деблокували водія та передали його медикам.