На Кіровоградщині внаслідок ДТП одна людина загинула, інша – травмована

29 січня 2026, 08:27

Зіткнення авто на Кіровоградщині: одна людина загинула, інша – травмована

29 січня 2026, 08:27
Фото: ДСНС
ДТП сталася 28 січня близько 15:50 біля села Пушкове Голованівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На дорозі зіткнулися два легкових автомобілі. Рятувальники за допомогою електроінструменту деблокували з аварійного авто 48-річну травмовану жінку та передали її медикам.

Зіткнення авто на Кіровоградщині: одна людина загинула, інша – травмована

Інший учасник ДТП – 39-річний чоловік – загинув. Його тіло рятувальники деблокували з пошкодженого авто.

Зіткнення авто на Кіровоградщині: одна людина загинула

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 28 січня на Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево. Рятувальники деблокували водія та передали його медикам.

