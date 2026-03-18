На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
Поліція з’ясовує обставини травмування підлітка на залізниці. Інцидент стався у Бородянці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Перебуваючи поблизу станції, підліток заліз на дах електропотяга сполученням Тетерів – Святошино під час руху. 13-річного хлопця вдарило струмом, після чого він упав на землю.
Дитину госпіталізували з термічними опіками, травмами голови та переломом.
Правоохоронці проводять перевірку. Після встановлення всіх деталей події буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, раніше на Волині потяги збили чоловіка та 17-річного юнака. Від отриманих травм вони загинули на місці.
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Chanel, Cartier та Hermès у мікроавтобусі: на Львівщині митники вилучили брендові речі на 1,5 млн
18 березня 2026, 14:07Пожежа в 14-поверхівці на Київщині: рятувальники евакуювали мешканців
18 березня 2026, 13:55Повернення пільг донорам крові: українців просять підтримати петицію
18 березня 2026, 13:32Обшуки в Одеському міському управлінні торгівлі: правоохоронці перевіряють керівництво
18 березня 2026, 13:32У Сумській області затримали майора ТЦК за пособництво дезертирству
18 березня 2026, 13:19На Закарпатті заблокували три канали переправлення чоловіків до Угорщини та Румунії
18 березня 2026, 13:14На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
18 березня 2026, 12:54У Києві п’яний перехожий викрав чужу Skoda і залишив її в іншому районі міста
18 березня 2026, 12:41Мотоштурм росіян на Покровському напрямку провалився: Сили оборони відбили атаку
18 березня 2026, 12:26Готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України: на Харківщині затримали російського агента
18 березня 2026, 12:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
