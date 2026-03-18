Поліція з’ясовує обставини травмування підлітка на залізниці. Інцидент стався у Бородянці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Перебуваючи поблизу станції, підліток заліз на дах електропотяга сполученням Тетерів – Святошино під час руху. 13-річного хлопця вдарило струмом, після чого він упав на землю.

Дитину госпіталізували з термічними опіками, травмами голови та переломом.

Правоохоронці проводять перевірку. Після встановлення всіх деталей події буде надана правова кваліфікація.

