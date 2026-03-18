Як вимикатимуть електроенергію в Україні 19 березня

У четвер, 19 березня, в усіх регіонах України з 16:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

В компанії нагадують, що причина запровадження обмежень – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, не вмикайте у вечірні години кілька потужних електроприладів одночасно", – додали в Укренерго.

Як повідомлялось, 18 березня через складну ситуацію в енергосистемі в Києві ввели тимчасові графіки відключень світла. В окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.