18 березня 2026, 18:22

Як вимикатимуть електроенергію в Україні 19 березня

18 березня 2026, 18:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 19 березня, в усіх регіонах України з 16:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

В компанії нагадують, що причина запровадження обмежень – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, не вмикайте у вечірні години кілька потужних електроприладів одночасно", – додали в Укренерго.

Як повідомлялось, 18 березня через складну ситуацію в енергосистемі в Києві ввели тимчасові графіки відключень світла. В окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
