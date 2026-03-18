15:39  18 березня
В Україну йде похолодання зі снігом
12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
UA | RU
UA | RU
18 березня 2026, 20:52

В Ірландії жорстоко вбили 31-річного українця

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чоловіка смертельно поранили ножем, коли він вийшов скупитися на вечерю до Дня святого Патріка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Трагедія сталась у ірландському місті Корк. За даними поліції, чоловік вийшов на вулицю увечері, щоб купити продукти на вечерю напередодні Дня святого Патріка. Невідомі особи напали на нього і поранили ножем у груди.

Постраждалий зміг пройти ще 100 метрів до свого житлового комплексу, щоб покликати на допомогу, а потім знепритомнів. За кілька хвилин на місце прибули парамедики, але врятувати українця не вдалося – він помер від завданих травм.

Як повідомлялось, у Німеччині жорстоко вбили 19-річну українку. В убивстві підозрюють її хлопця – 17-річного вихідця із Сирії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ірландія смерть убивство українець
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Всі блоги »