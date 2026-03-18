В Ірландії жорстоко вбили 31-річного українця

Чоловіка смертельно поранили ножем, коли він вийшов скупитися на вечерю до Дня святого Патріка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Трагедія сталась у ірландському місті Корк. За даними поліції, чоловік вийшов на вулицю увечері, щоб купити продукти на вечерю напередодні Дня святого Патріка. Невідомі особи напали на нього і поранили ножем у груди.

Постраждалий зміг пройти ще 100 метрів до свого житлового комплексу, щоб покликати на допомогу, а потім знепритомнів. За кілька хвилин на місце прибули парамедики, але врятувати українця не вдалося – він помер від завданих травм.

