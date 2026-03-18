Погрожував поліцейським та був доставлений до ТЦК: на Одещині судили чоловіка - на чий бік став суд

Інцидент стався 27 січня цього року. П'яний чоловік нібито висловлювався нецензурною лайкою на адресу працівника поліції, хапав за формений одяг, погрожував фізичною розправою, на законні вимоги поліцейського припинити дії не реагував.

На суді чоловік не визнав провини. Він заявив, що був тоді вдома, а коли побачив поліцейський автомобіль біля автомобіля марки ВАЗ, яким користується, підійшов для з’ясування причин. Правоохоронці перевірили його по базі "Оберіг" та заявили, що він знаходиться в розшуку. Потім, за його словами, вони застосували сльозогінний газ, наділи кайданки, побили, погрожували вбивством та доставили до ТЦК. По дорозі, каже чоловік, його продовжували бити. В ТЦК його відмовились приймати через видимі тілесні ушкодження, після чого відвезли до лікарні.

Суд проаналізував матеріали справи. Зазначається, що свідчення поліцейського в рапорті не можуть вважатись об`єктивними доказами у справі, позаяк така особа є представником суб`єкта владних повноважень. Не розкрито сторону правопорушення, а також недоведено прямого умислу на злісну непокору.

У результаті справу вирішили закрити, тож суд не встав на бік поліції.

