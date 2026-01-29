Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через ожеледицю рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево. Рятувальники а допомогою спецобладнання деблокували 59-річного водія з салону понівеченого автобуса та передали лікарям "швидкої".

Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

