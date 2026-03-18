18 березня 2026, 18:20

У Києві чоловік напав на медиків "швидкої"

Фото: Нацполіція
У Києві будуть судити чоловіка, який напав на медиків. Вони їхали на виклик, щоб надати йому допомогу

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

29-річний киянин знаходивс біля одного з житлових будинків на провулку Татарському в Шевченківському районі столиці. Відомо, що чоловік був п'яним. Перехожа викликала для нього "швидку допомогу". Проте чоловік напав на жінку-парамедика, вдаривши їй кулаком у стегно й живіт, після чого втік.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю. Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, в Києві чоловік накинувся на сестру із ножем. Під час конфлікту він тричі вдарив ним жінці у шию, а також поранив їй руку. Після цього просто пішов і не надавав їй допомоги. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

напад затримання Київ
