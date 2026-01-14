У Києві родина загинула через генератор

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Днями до поліції звернулись із повідомленням про те, що 30-річна місцева жителька зникла. Коли перевіряли оселю її батьків, знайшли тіла всіх трьох без ознак життя.

З'ясувалось, що у квартирі працював генератор. Живлення до нього надходило від газового балону. Родина увімкнула генератор, а потім всі заснули. При цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.

"Правоохоронці наголошують: чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний – отруєння може статися за лічені хвилини. Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.