18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 20:20

У Києві родина загинула через генератор

14 січня 2026, 20:20
Фото: Нацполіція
Трагедія сталась у Деснянському районі столиці. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Днями до поліції звернулись із повідомленням про те, що 30-річна місцева жителька зникла. Коли перевіряли оселю її батьків, знайшли тіла всіх трьох без ознак життя.

З'ясувалось, що у квартирі працював генератор. Живлення до нього надходило від газового балону. Родина увімкнула генератор, а потім всі заснули. При цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.

"Правоохоронці наголошують: чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний – отруєння може статися за лічені хвилини. Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.

поліція Київ
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Ввечері одне рішення по Малюку, на ранок друге. Парламент працює по дзвінку
14 січня 2026, 22:16
На Сумщині російський дрон атакував автомобіль евакуаційної групи
14 січня 2026, 22:03
Україна різко наростила експорт молочних продуктів
14 січня 2026, 21:35
Український фільм уперше покажуть на Берлінському міжнародному кінофестивалі
14 січня 2026, 21:24
Холодно на вулиці: 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження
14 січня 2026, 20:40
У Києві працівники шахрайського кол-центру напали на журналістів
14 січня 2026, 20:24
В Україні переглянуть правила комендантської години
14 січня 2026, 20:11
Пожежа в багатоповерхівці: у Запоріжжі рятували батька з трьома дітьми
14 січня 2026, 19:55
В Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці
14 січня 2026, 19:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
