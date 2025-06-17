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17 червня 2025, 15:06

У Кропивницькому для переселенців з Херсона працює соціальна пральня

17 червня 2025, 15:06
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фото: Freepik.
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В місті відкрили безоплатну соціальну пральню для переселенців із Херсонської області

Про це повідомляє Суспільне Кропивницький, передає RegioNews.

Її облаштували на базі центру підтримки "Вільні разом", який уже понад два роки допомагає херсонцям, що вимушено покинули свої домівки через війну. У центрі зареєстровано близько трьох тисяч переселенців, і нова послуга покликана полегшити їм побутові умови.

Пральня обладнана двома сучасними пральними машинами та двома сушарками, які розраховані на завантаження до дев’яти кілограмів. Техніку надала Херсонська обласна військова адміністрація. Прати тут можна безплатно, також надають засоби для прання. За словами працівників центру, деякі переселенці вперше стикаються з такою технікою, оскільки панель управління іноземною мовою. У таких випадках відвідувачам допомагає персонал.

Соціальна пральня працює у будні з 10:00 до 15:00 за адресою: вулиця Гоголя, 44. За перший тиждень її послугами скористалися семеро людей, і працівники центру сподіваються, що надалі їх буде більше.

Раніше повідомлялося, одна з громад Дніпропетровщини самотужки відновила житло для 150 переселенців.

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