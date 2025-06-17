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Об этом сообщает Суспільне Кропивницкий, передает RegioNews.

Ее обустроили на базе центра поддержки "Свободные вместе", который уже более двух лет помогает херсонцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны. В центре зарегистрировано около трех тысяч переселенцев и новая услуга призвана облегчить им бытовые условия.

Прачечная оборудована двумя современными стиральными машинами и двумя сушилками, которые рассчитаны на загрузку до девяти килограммов. Технику предоставила Херсонская областная военная администрация. Стирать здесь можно бесплатно, также предоставляют средства для стирки. По словам работников центра, некоторые переселенцы впервые сталкиваются с такой техникой, поскольку панель управления на иностранном языке. В этих случаях посетителям помогает персонал.

Социальная прачечная работает в будни с 10:00 до 15:00 по адресу: улица Гоголя, 44. За первую неделю ее услугами воспользовались семь человек, и работники центра надеются, что в дальнейшем их будет больше.

Ранее сообщалось, одна из громад Днепропетровщины самостоятельно восстановила жилье для 150 переселенцев.