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За даними слідства, Тараненко перейшов на бік окупантів у 2021 році

Про це повідомляє Громадське, передає RegioNews.

У Дніпрі розпочався розгляд справи щодо звільненого з російського полону військового Анатолія Тараненка. Чечелівський районний суд розглядає його обвинувачення у дезертирстві. Чоловіка повернули до України під час травневого обміну полоненими.

За даними слідства, Тараненко перейшов на бік російських окупантів ще у 2021 році. Під час перебування у полоні він давав інтерв’ю російським пропагандистам, де стверджував, що не планує повертатися до України. Крім того, він звинувачував Збройні сили України в обстрілах на Донеччині.

Після лютого 2021 року інформація про нього зникла з українського інформаційного простору. Окрім дезертирства, військового звинувачують у привласненні військового майна. За це йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Судове засідання триває.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в бік знайомих: йому світить 15 років тюрми.