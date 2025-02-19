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У Києві посадовець отримав підозру через будівництво укриттів у закладах освіти. Виявилося, що закупили матеріали за завищенними цінами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Підозру отримав начальник Управління освіти Подільської РДА. За даними правоохоронців, для облаштування укриттів у школах на Подолі придбали матеріали за завищеними цінами. Бюджет через це втратив 130 тисяч гривень.

"Раніше було встановлено факти розтрати бюджетних коштів службовими особами Управління освіти Подільської РДА під час закупівлі 15 бензинових генераторів для укриттів – збитки, завдані бюджету становлять майже 340 тис. гривень. Також понад 1,5 млн гривень збитків бюджету столиці завдано внаслідок закупівлі за завищеними цінами 1000 металевих шкільних шаф", - нагадали правоохоронці.

Слід зазначити, що раніше викрили посадовців однієї із районних адміністрацій Києва, які привласнили майже 1,5 мільйона гривень з міського бюджету. Ці гроші призначались на ремонт укриття для ліцею. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.