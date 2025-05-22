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В Кировоградской области получил подозрение директор психоневрологического интерната. Его обвиняют в ущербе бюджету в размере 370 тысяч гривен

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Кировоградской области будут судить директора психоневрологического интерната. Он уплатил 360 тысяч гривен бюджетными средствами за неполученный товар. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

По данным следствия, директор подписал акты о получении почти 70 тонн пеллет. Поставка так и не состоялась. При этом бюджет понес убытки на 360 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили схему на школьных укрытиях. Начальник Управления образования Подольского получил подозрение. Известно, что для устройства укрытий в школах на Подоле приобрели материалы по завышенным ценам. Ущерб бюджету составил 130 тысяч гривен.