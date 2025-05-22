19:22  22 мая
В Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию: появилось видео
09:43  22 мая
На Полтавщине 28-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство ребенка
12:01  22 мая
На Тернопольщине перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
22 мая 2025, 20:15

Хищение в психоневрологическом интернате: в Кировоградской области будут судить директора медучреждения

22 мая 2025, 20:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Кировоградской области получил подозрение директор психоневрологического интерната. Его обвиняют в ущербе бюджету в размере 370 тысяч гривен

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Кировоградской области будут судить директора психоневрологического интерната. Он уплатил 360 тысяч гривен бюджетными средствами за неполученный товар. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

По данным следствия, директор подписал акты о получении почти 70 тонн пеллет. Поставка так и не состоялась. При этом бюджет понес убытки на 360 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили схему на школьных укрытиях. Начальник Управления образования Подольского получил подозрение. Известно, что для устройства укрытий в школах на Подоле приобрели материалы по завышенным ценам. Ущерб бюджету составил 130 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение
В Украине арестовали активы сына эксглавы "Мотор Сечи" Богуслаева на 500 млн грн
22 мая 2025, 18:10
Хищение средств на ремонт дорог: в Киеве получил подозрение подрядчик
19 мая 2025, 21:45
Хищение средств на детском саду: в Киевской области объявили о подозрении подрядчику
08 мая 2025, 14:40
Все новости »
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
Сухопутные войска ВСУ сбили 225 российских дронов
22 мая 2025, 21:15
В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадал мужчина
22 мая 2025, 20:40
На Сумщине вводят важные изменения из-за постоянных российских обстрелов
22 мая 2025, 20:32
СБУ задержала поджигателей, которые по заказу РФ "охотились" на объекты Укрзализныци: среди них - 13-летний подросток
22 мая 2025, 20:05
Обмена 1000 на 1000 быть: Украина уже передала Кремлю списки пленных
22 мая 2025, 19:55
Россияне всего за день более 20 раз ударили по Днепропетровщине
22 мая 2025, 19:45
В Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию: появилось видео
22 мая 2025, 19:22
1,5 тысячи долларов за плавание в Тисе: на Закарпатье судили мужчину, продававшего "путешествия" за границу
22 мая 2025, 19:13
Оккупанты накрыли из артиллерии село на Херсонщине: ранен гражданский
22 мая 2025, 18:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Все публикации »
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Максим Жорин
Все блоги »