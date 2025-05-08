Взрывы на Кировоградщине: в ОВА предупредили гражданских о тактических учениях ВСУ
Сегодня и завтра Силы обороны Украины будут проводить вечерние тактические учения в Александрийском районе. Местные жители будут слышать громкие взрывы и выстрелы
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
"8 и 9 мая, с 20.00 до 24.00 в Александрийском районе будут проводиться тактические учения", - говорится в сообщении.
Андрей Райкович призвал жителей Кировоградщины сохранять спокойствие.
Напомним, несмотря на объявленное Кремлем перемирие, российские войска не прекращают огонь. По словам украинских защитников, россияне продолжают боевые действия на разных направлениях фронта.
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