Взрывы на Кировоградщине: в ОВА предупредили гражданских о тактических учениях ВСУ

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сегодня и завтра Силы обороны Украины будут проводить вечерние тактические учения в Александрийском районе. Местные жители будут слышать громкие взрывы и выстрелы

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"8 и 9 мая, с 20.00 до 24.00 в Александрийском районе будут проводиться тактические учения", - говорится в сообщении.

Андрей Райкович призвал жителей Кировоградщины сохранять спокойствие.

Напомним, несмотря на объявленное Кремлем перемирие, российские войска не прекращают огонь. По словам украинских защитников, россияне продолжают боевые действия на разных направлениях фронта.