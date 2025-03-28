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28 марта 2025, 12:31

Массированный обстрел Кропивницкого: умер мужчина, получивший 90% ожогов

28 марта 2025, 12:31
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фото: из открытых источников
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В Кропивницком в больнице скончался мужчина, который получил ранения во время российского обстрела

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, пострадавший находился в тяжелом состоянии.

"К сожалению, в больнице умер мужчина, который в результате вражеской атаки на Кропивницкий получил почти 90% ожогов. Все эти дни врачи боролись за него, но ранения были несовместимы с жизнью", - отметил Райкович.

Напомним, в ночь на 20 марта Кропивницкий подвергся самой массированной атаке дронами с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

В ходе обстрела пострадали 14 человек, в том числе и дети. Двух человек доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

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