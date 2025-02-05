Из-за падения обломков дрона в Кировоградской области повреждены частные дома

фото: Кировоградская ОГА

В Кропивницком районе Кировоградской области в результате падения обломков сбитого российского беспилотника повреждены четыре жилых дома

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает RegioNews.

Он уточнил, что обломками беспилотника повреждены 4 жилых дома, 4 хозяйственные сооружения, авто и заборы.

В одном из жилых домов произошел пожар. Ее удалось оперативно ликвидировать.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Напомним, этой ночью окупанты атаковали Харьков. Было зафиксировано попадание вражеских беспилотников в двух районах. Пострадал один человек.

Ранее мы сообщили, что за прошедшие сутки, 4 февраля, российские кафиры атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, еще восемь мирных жителей региона получили ранения.