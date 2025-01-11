Через атаку дронів на Кіровоградщині пошкоджені будинки та електромережі
В ніч на 11 січня російські безпілотники атакували Кіровоградську область. Є пошкодження житлових будинків
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Зачепило і опору лінії електропередач. Бригада місцевого РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже приступила до відновлення", – йдеться у повідомленні.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, російські війська у п'ятницю, 10 січня, атакували Запоріжжя "шахедами". Постраждали дві людини.
На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджені будинки та господарські приміщення.
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