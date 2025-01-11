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11 січня 2025, 11:17

Через атаку дронів на Кіровоградщині пошкоджені будинки та електромережі

11 січня 2025, 11:17
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ілюстративне фото: Facebook
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В ніч на 11 січня російські безпілотники атакували Кіровоградську область. Є пошкодження житлових будинків

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

"В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Зачепило і опору лінії електропередач. Бригада місцевого РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже приступила до відновлення", – йдеться у повідомленні.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, російські війська у п'ятницю, 10 січня, атакували Запоріжжя "шахедами". Постраждали дві людини.

На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджені будинки та господарські приміщення.

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