Из-за атаки дронов в Кировоградской области повреждены дома и электросети

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В ночь на 11 января российские беспилотники атаковали Кировоградскую область. Есть повреждения жилых домов

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"В Александровской громаде зафиксировано повреждение окон и кровель в нескольких частных домах. Зацепило и опору линии электропередач. Бригада местного РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго" уже приступила к восстановлению", – говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, российские войска в пятницу, 10 января, атаковали Запорожье "шахедами". Пострадали два человека.

В Киевской области в результате атаки вражеских дронов повреждены дома и хозяйственные постройки.