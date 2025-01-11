Наслідки ворожої атаки "шахедами" на Запоріжжя: є пошкодження та поранені
Російські війська у п'ятницю, 10 січня, атакували Запоріжжя "шахедами". Постраждали дві людини
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Попередньо, внаслідок ворожої атаки пошкоджено магазин, приватні будинки та авто.
Відомо про двох поранених – 39-річного чоловіка та 56 -річну жінку. У них осколкові поранення рук і ніг. Лікарі надають необхідну меддопомогу.
Комунальні та екстрені служби працюють на місцях – допомагають людям долати наслідки.
Нагадаємо, внаслідок іншої атаки ввечері 10 січня у Запоріжжі ворожий дрон влучив по приватному житловому будинку.
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