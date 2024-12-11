13:05  10 декабря
В одесской Аркадии сгорел ресторан: погиб мужчина
06:10  10 декабря
На вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7"
07:45  10 декабря
На Волыни задержали Ивана из Киевщины, который "сменил пол" и стал Иванкой, чтобы выехать в Польшу
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2024, 02:05

В Кировоградской области в реке обнаружили тело человека

11 декабря 2024, 02:05
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Кировоградской области
Читайте також
українською мовою

Трагическое событие произошло днем 9 декабря в селе Полонистое Головановского района. Тело утопленника обнаружили в реке Ятрань

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.

Около 11:15 местные жители сообщили спасателям о утопленнике в водоеме. Бойцы ГСЧС изъяли из реки тело мужчины 1969 года рождения.

"Причину и обстоятельства гибели гражданина устанавливают специалисты", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в водоеме в селе Тарасовка Полтавской области обнаружили тело 53-летнего мужчины.

утопленники спасатели ГСЧС река Кировоградская область водоем
На Прикарпатье молодой мужчина упал в 6-метровый колодец
09 декабря 2024, 15:43
Под Киевом в ставке утонул мужчина
06 декабря 2024, 10:31
В Житомире на 40-метровой высоте скончался машинист башенного крана
05 декабря 2024, 08:10
Все новости »
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
Подорвал жену гранатой: жителю Киевщины объявили подозрение
11 декабря 2024, 01:13
В Тернопольской области мужчину осудили за развращение пятилетней девочки
11 декабря 2024, 00:29
В Житомирской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево: погибла женщина
11 декабря 2024, 00:08
В Ровенской области 15-летний парень застрелил собаку: в полиции отреагировали
10 декабря 2024, 23:46
Дело Червинского о взятке: суд продлил меру пресечения
10 декабря 2024, 22:14
Елена Шуляк сообщила, сколько средств уже выплатили украинцам по программе єВідновлення
10 декабря 2024, 21:33
Зеленский отреагировал на дроновую атаку по автомобилю МАГАТЭ
10 декабря 2024, 21:06
В Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара
10 декабря 2024, 20:38
Российский удар по Запорожью: количество пострадавших продолжает расти
10 декабря 2024, 20:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Все публикации »
Юрий Бутусов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Кирилл Сазонов
Все блоги »