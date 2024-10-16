Жителів Кіровоградщини попередили про вибухи на Знамʼянському кар'єрі
Сьогодні, 16 жовтня, фахівці проводитимуть вибухові роботи на Знамʼянському кар'єрі на Кіровоградщині. Місцеві жителі можуть почути гучні вибухи
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"Сьогодні, 16 жовтня, на Знамʼянському кар’єрі заплановані вибухові роботи", — йдеться у повідомленні.
Він закликав місцевих мешканців зберігати спокій.
У відкритих джерела повідомляється, що Знам'янський кар'єр здійснює розробку Суботцівського (Знам'янського) родовища гранітів. Основна продукція підприємства — гранітний щебень для залізничних колій та будівельних робіт.
Нагадаємо, СБУ запобігла втечі до Росії агентки ФСБ, яка "зливала" окупантам локації українських військ. Фігурантка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім – до РФ.